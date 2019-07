Mertsina kuulutab Eesti tööstusele kurja tulevikku

Eksport kasvab koduturule müügist kiiremini

Vaatamata nõrgenenud väliskeskkonnale on Eesti töötleva tööstuse ettevõtete ekspordikäibe kasv (6%) sel aastal isegi kiirenenud. Ekspordikäibe kasvu kiirenemine on toimunud olukorras, kus töötleva tööstuse ekspordihinnad on jäänud eelmise aasta tasemele. Kui mitu viimast aastat järjest kasvas töötleva tööstuse ettevõtete müük koduturule ekspordist kiiremini, siis käesoleva aasta esimesel poolaastal see trend pöördus. Koduturule müük aeglustus vaid ühe protsendini, kusjuures languses olid paljud tegevusalad.

Tööstusettevõtete kasvuootused on halvenenud nii meil kui mujal

Kuigi töötleva tööstuse tootmismahu kasv on sel aastal tugev püsinud, nõrgenesid selle tööstusharu ettevõtete tootmiskasvu ootused lähikuudeks juba aasta tagasi ning see ootus on üha halvenenud. Samuti on halvenenud töötleva tööstuse tootmiskasvu ootused meie suuremate Euroopa kaubanduspartnerite juures. Üha viletsamaks on muutunud ka Eesti ettevõtete hinnang oma eksporditellimuste ja ekspordikasvu väljavaate kohta. Oluliselt mõjutab maailmakaubandust Hiina tööstustoodangu kasvu aeglustumine ja kaupade impordi langus. Suureks ohuks oleks kaubandustüli eskaleerumine ja suuremad kaubandustõkked, Euroopas lisaks veel leppeta Brexit. Maailmakaubanduses on viimastel kuudel paranenud oluliselt küll laevadega konteiner- ja kuivlasti vedude näitajad, kuid praegu on veel vara öelda, millal ja kui palju hakkab see mõjutama töötleva tööstuse kasvu väljavaateid. Seega, kokkuvõttes ei ole Eesti töötleva tööstuse kasvuväljavaade lähiajaks üldsegi mitte roosiline, pigem vastupidi.

Elektritootmise mõju on kohalikule tööturule oluline

Eesti tööstussektor (töötlev tööstus, energiatootmine ja mäetööstus) tervikuna on 17% SKP-st ja 20% tööhõivest. Elektritootmise vähenemine mõjutab negatiivselt küll konkreetse tegevusala (energiatootmine koos mäetööstusega) töötajaid, kuid selle mõju Eesti tööhõivele tervikuna on tagasihoidlik (nendes kahes tegevusalas on kokku alla 2% hõivest). Probleemiks on energiatootmise koondumine Ida-Virumaale ning selle mõju kohalikule tööturule. Mõju Eesti SKP-le on aga suurem (kahe tegevusala osakaal ligi 4%) – energiatootmise lisandväärtuse langus on üsna oluline pidur ka SKP kasvule.