Mertsina: positiivne ränne tööjõupuudust ei lahenda

Samuti langeb sünnituseas naiste arv. Viimase nelja aasta positiivne rändesaldo on Eestisse toonud 15 700 inimest (eelmisel aastal üle 7000), samas kui loomuliku negatiivse iibe tõttu on vähenenud 5800 inimest (eelmisel aastal ligikaudu 1400).

Juba neljandat aastat järjest positiivsele rändesaldole aitab kaasa Eesti elatustaseme kiire tõus. Meie SKP elaniku kohta on ostujõupariteedi järgi tõusnud EL keskmise suhtes 79 protsendini (möödunud kümnendi alguses oli see vaid 42% ning selle kümnendi alguses 65%). Ka palkade erinevus on kiiresti vähenenud: kui 2000. aastal oli Eesti netopalk EL keskmisega võrreldes 5,4 korda, 2010. aastal 2,6 korda, siis nüüd ligikaudu 2 korda madalam. Soomega on need vahed aga vastavalt 5,7 korda, 3,6 korda ja ligikaudu 2,5 korda.

Kui vaadata sisse- ja väljarände numbreid eraldi, siis on nende hulgas kõige enam Eesti kodanikke (eelmisel aastal vastavalt 45 ja 63%), kuid rändesaldos kokku on Eesti kodanike osakaal vaid 18%.

Positiivne rändesaldo mõjutab positiivselt Eesti tööhõivet. Kuigi 20-64 aastaste inimeste arv väheneb, on see langus viimase nelja aasta jooksul (eriti aga eelmisel aastal) aeglustunud. Möödunud aastal olid puhasrändest enamik, täpsemalt 89% just selles vanuses inimesed ning nelja aasta keskmine on 80%.

Siini on Eesti hõivekasv veel üsna hea olnud. Residentidest hõivatutele on tööjõupuuduses vaevlevale Eestile toonud leevendust ka viimastel aastatel lühiajalise tööloaga ja tähtajalise elamisloaga tööturule sisenenud välismaalased (eelmisel aastal kokku ligikaudu 22 500 inimest).