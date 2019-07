Metsaettevõtja: noored tunnevad, et nende turuväärtus on oluliselt suurem kui nad tegelikult väärt on. Meie keskmine inimene ei pea enam pingutama

Andrus Ilumets Foto: Madis Veltman

"Iga noor, kellel on lips sirgelt ees, särk puhas ja sokid ka puhtad ning suudab paar toredat lauset moodustada ning noa ja kahvliga süüa, on igal juhul juba oodatud keskastme ja tippjuhtide sekka. Hõbekandikutel on järgmise generatsiooni jaoks kõik meie ettevõtted, aga mitte keegi noortest ei taha neid üle võtta, sest tegemist on tööstusettevõtete, vana majandusega. Kõik tahavad minna startuppidega tegelema," tõdeb Hiiumaa metsandusettevõtja, HMPK OÜ suuromanik Andrus Ilumets.