Metsakaitsjad pöödumises: hetkel puudub Eesti metsamajanduses tasakaal, raiemahte tuleb vähendada

Ärileht avaldab pöördumise täismahus.

Lausintensiivne metsaraie teeb Eestist juba eeloleva kümnendi jooksul süsinikuemiteerija. Elupaikade sidususe säilitamiseks peab metsaraie toimuma maastikuliselt planeerituna. Ka vanad metsad peavad Eesti ökosüsteemis säilima, sest muidu surevad nende liigikooslused välja.

Liiatigi suudavad need liigid lageraiealasid taasasustada alles siis, kui tühjaks raiutud aladest on saanud vana mets. Mõned liigid võivad küll teha sajameetriseid hüppeid, aga mitte kilomeetriseid, ja just seetõttu tuleb rohekoridorid mitte ainult säilitada, vaid nende võrgustik on vaja ka läbi mõelda.

Eestiökosüsteemide ja elurikkuse seis on kehv. Ornitoloogiaühingu andmetel on 30 aastaga kadunud veerand lindudest – me räägime rohkem kui kolmest miljonist isendist – ja see häving taandub võrdselt suuresti lageraietele ja üliintensiivsele põllumajandusele. Viimase poolesaja aasta jooksul on Eestis välja surnud sadakond taime-, seene- ja loomaliiki.

Mittetulundusühing Päästame Eesti Metsad koostas möödunud sügisel metsapetitsiooni, milles nõutakse, et Eesti metsade otsustusprotsessides oleks arvestatud nii ökoloogiliste, sotsiaalsete, kultuuriliste kui ka majanduslike aspektidega. Hetkel see tasakaal puudub. Täna kujutab mets endast peamiselt puidutöösturite tootmisressurssi, justkui jõude vedeleva rikkuse allikat. Looduskeskkonna säilitamiseks tuleb aga kaitsta eeskätt metsa ökosüsteeme.

Petitsiooniga on liitunud 38 organisatsiooni, seal hulgas Eesti Roheline Liikumine, Eesti Looduskaitse Selts, PÖFF ja Eestimaa Looduse Fond. Alla on kirjutanud

ka 4414 eraisikut.

Metsapetitsioon nõuab üleminekut tasakaalustatud metsandusele järgmisi samme täites, mille toome siinkohal välja lühendatud kujul:

1. Raiemahtude vähendamine

Raiemahud tuleb viia jätkusuutlikule tasemele. Juba aastaid kestnud üleraie korvamiseks tuleb lubatud raiemaht viia alla 8 miljoni tihumeetri aastas, soovitavalt 4–6 miljonile tihumeetrile. Eesmärgiks tuleb seada hinnaliste ja innovaatiliste kestvustoodete tootmine, mis võimaldab raiuda valikuliselt ja senisest vähem.