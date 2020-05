Metsanduses andis langus tunda juba enne koroonat

„2019 käis hinnalangus ära – sest nõudlust enam polnud – ja ilmastikuga oleme kõik kursis. Kuna metsa varumine käib valdavalt talvel, siis julgen öelda, et 2019/20 talvel varuti erasektoris küll vaid pool tavalisest mahust,” sõnas metsamajandusettevõtte Baltwood AS-i nõukogu esimees ja suuromanik Andras Kaasik.

Ka Eesti ühe suurima erasektoris tegutseva metsafirma Lemeks Grupi juht Jüri Külvik kinnitas, et tööstusharu olukord on mitmepalgeline. „Löögi on juba kätte saanud tarneahela see osa, mis on lõppkliendile kõige lähemal. Kaubanduse sulgemine ennekõike Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja muudes sihtriikides avaldas ilmselget mõju,” rääkis ta.

Juba seisab ka metsatööstusega tihedalt seotud mööblitööstus ja paberitööstusegi mahud vaid vähenevad. „Eesti-sisene tarbimine on küll kasvanud – inimesed ehitavad kodus ja vajavad saematerjali –, aga ma arvan, et see on ainult hetkeline,” usub Kaasik.

Praegu ei saa linnurahu tõttu niikuinii metsa maha võtta. Ent kui raiemahud kõrvale jätta, on metsatööstusest siiski palju abi koroonakriisist põhjustatud tööpuuduse leevendamisel. „Praegu toimub metsades vilgas istutustöö ja huvi metsas töötamise vastu on suurem kui eelmistel aastatel,” rääkis Jüri Külvik.