Metsasektor: rohepööre peab olema uue valitsuse üks prioriteete

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Ando Eelmaa sõnul on ilmne, et biomassiga pole võimalik asendada kogu inimkonna energiavajadust. “Kui aga suudame kasutada muidu kõdunemisele määratud puud selleks, et asendada näiteks Vene gaasi või Hiina plastmassi, oleme juba loodusele heateo teinud,” ütles Eelmaa.

Ka tema rõhutas metsade vanuselise struktuuri tasakaalu olulisust. “Selleks, et ka järeltulevad põlved saaksid nautida Eesti majandusmetsadest saadavaid hüvesid, on tähtis metsi õigel ajal uuendada ja hooldada. Metsade ühtlane vanuseline struktuur, kus erinevatesse vanuseklassidesse kuulub metsi proportsionaalselt võrdselt, on eeldus ka selleks, et meie metsad saaksid talitleda süsinikku siduvate ökosüsteemidena,” märkis Eelmaa.

Ta lisas, et uus valitsus peaks leidma ka võimaluse, kuidas tagada kõigi metsaomanike võrdne kohtlemine ja erinevate piirangute õiglane hüvitamine.

Eesti Metsatöötajate Ametiühingu sõnul on metsa- ja puidusektor maapiirkondades üks olulisemaid tööandjaid. Ernst & Young Baltic AS metsa- ning puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi kohaselt on Eestis sektoriga seotud 60 000 töökohta. Eriti oluline tööandja on sektor väljaspool tõmbekeskusi, kus pakub rahvusvahelise mastaabiga tööd riigi keskmisest kõrgema palgatasemega. Erametsaomanikke on Eestis veidi üle 100 000.