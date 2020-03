Michelini tärniga restoran, mis pidi viiruse tõttu uksed sulgema, teenindab nüüd abivajajaid

Kuigi nüüd on Suurbritannia valitsus lubanud kriisi perioodil tasuda 80% ulatuses tööta jäänud ettevõtete töötajate palgad, tuli Aldi pakkumine tol hetkel Hamptoni mõisa jaoks ühe suure imena. „See oli meie jaoks väga suur kergendus,” tunnistas Hill.

Samas seisis aga Hamptoni mõisa söögikoht, millel on ka üks Michelini tärn, ise silmitsi restoranikülajastajate kadumisega. Tavaliselt renditakse kohta välja pulmade pidamiseks, nüüd on see mõneks ajaks täiesti suletud. „Me pidime kõik kinni panema. Me sõltume väga pulmadest, ilma nendeta seisame silmitsi suure kahjumiga,” kirjeldas Fjona Hill.

Seetõttu otsustasid toiduvalmistamise fännidest Hillid, et nad peavad kiiresti mingil muul moel oma ettevõtte käigus hoidma. Nii otsustati eesmärgiks võtta kogukonna aitamine ajal, kus nõutakse tugevat isolatsiooni. „Tahtsime välja tulle mudeliga, kus me suudame aidata kogukonda, aga hoida ka ülejäänud oma töötajatest töös ja äri käimas,” rääkis James Hill.

1+1 söögikordade müük

Nii mõtlesid nad välja „restoran ratastel” kontseptsiooni „Peel’s on Wheels”, mille toidu valmistavad restorani kokad ja mis toimetatakse kullerteenusena klientidele. Iga tellitud toidukorra kohta annetavad Hillid ühe toidukorra kas riskirühma kuuluvale või eakamale inimesele kogukonnas, kes on sunnitud olema viiruse tõttu isolatsioonis.

„Eesmärgiks on julgustada kogukonnaliikmeid läbi meilt ostetavate söögikordade toetama omalt poolt ka ülejäänud kogukonda,” lisas James Hill. Selleks, et lisaks antavad söögikorrad abivajajateni jõuaksid, teeb Hamptoni mõis koostööd organisatsiooniga, mille nimeks on Urban Devotion ja kes teeb tööd sotsiaalselt haavatavate noorte ja perekondadega Birminghami piirkonnas.

Urban Devotion vastutab nende söögikordade õigetele inimestele suunamise ja laialiveo eest. „Me teeme seejuures koostööd ühe kohaliku algkooliga, mille kööki me saame kasutada nende toitude valmistamiseks,” rääkis organisatsiooni tegevjuht Andy Winmill. Ta kiitis, et Hamptoni mõis on leidnud leidliku viisi, kuidas ka kriisitingimustes edasi tegutseda.

Teine algatus, millega Hamptoni mõis välja tuli, on läbisõidupood, kus mõis siis pakib ostjatele koti värskeid aedvilju, mis nad ise on kasvatanud. Selle eesmärgiks on pakkuda kohalikele inimestele ka isolatsiooni tingimustes toidu tegemiseks kvaliteetset toorainet.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!