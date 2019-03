Michelle Obama raamat rihib ajaloo populaarsema memuaari tiitlit

Michelle Obama autobiograafiline mälestusteraamat. Foto: Scanpix/KAMIL KRZACZYNSKI, REUTERS

Michelle Obama autobiograafiline mälestusteraamat "Becoming" (eestikeelse pealkirjaga "Minu elu") saab peatselt ajaloo kõige edukamaks memuaaris, sest senini on raamatut müüdud juba enam kui 10 miljonit, kirjutab Briti majandusleht Financial Times kirjastaja sõnadele tuginedes.