Mida arvab Rain Lõhmus LHV aktsiapakkumisest?

Pisut üle kolme aasta on möödunud ajast, mil müüsime avalikkusele kaks miljonit uut LHV Groupi aktsiat hinnaga 6,95 eurot tükk ja kirjutasin aktsionäridele mõeldud pöördumise teemal, mida uuelt börsifirmalt nimega LHV oodata.

Mida on koln aastat meile toonud?

Algatuseks avaldan väikese saladuse: pankur on psühholoogilises profiilis hästi kerge olla: läheb teistel hästi – läheb ka Sinul hästi. Naabrikadedusele ruumi lihtsalt pole.

Eesti on edasi liikunud jõuliselt: hoopis rahvusvahelisem tänavapilt, kõrgemaid palku ja tööhõivet tähistavad iseteeninduskassad, young money pangakontodel...

Hästi on läinud ka LHV-l – oleme arengutega tugevalt kaasa purjetanud – veel enam, oma positsioone oluliselt tugevdanud. LHV tuntus, turuosa ja tugevus on oluliselt kasvanud. Aastal 2016 kaasatud kapitali toel on ettevõtte aktsionäride kasum kasvanud 2015. aasta 13,7 miljonilt eurolt 25,2 miljoni euroni möödunud aastal (viimases on ka pisut ühekordse iseloomuga positiivseid mõjureid). Ka aktsiahind on kasvanud +70%, lisaks dividendid.