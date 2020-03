Mida arvab Swedbank Eesti endine juht Robert Kitt finantsinspektsiooni uurimise tulemustest?

Juhtimine ja vastutamine peavad käima käsikäes. Juhatusel on ettevõtte juhtimisel kollektiivne roll, kus iga inimene peab lisaks oma otsestele kohustustele täima ka kollektiivset juhtimisülesannet. Selle viimase puhul oli tagant järgi vaadates puudujääke, kuid see ongi kõige raskem töö – vastutada selle eest, mida teevad teised koos teistega isegi siis, kui sa täpselt ei tea, mida nad on teinud või tegemata jätnud. Lühidalt tähendab see, et infoliikumine ja info kvaliteet ei olnud alati piisav, et teha parimaid otsuseid. Minu vastust ei tohi kindlasti tõlgendada selliselt, et neid ülesandeid ei olnudki võimalik täita. Swedbanki head majandustulemused kõnelevad ise enda eest.

Taust Swedbank Eesti nõukogu eemaldas seoses rahapesualase sisejuurdlusega mullu juunis Robert Kiti panga Eesti juhatuse esimehe kohalt. Mullu septembris teatas pank, et ei vaja enam Robert Kiti teeneid.