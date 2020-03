Mida arvata Helme miljardilaenu plaanist? Opositsioon kinnitab: riigikogu on valmis asja kiirelt arutama

"Laenu võtmine on praeguses olukorras põhjendatud, aga sealjuures jäetakse rääkimata jutu teine pool. Eelarve võib miinusesse minna majanduslikult kitsastel aegadel ja siis on ka põhjendatud laenu võtmine. Headel aegadel aga tuleb vara kõrvale panna ja eelarvepuhvreid tugevdada. Seda praegusele kriisile eelnevatel aastatel ei tehtud," selgitas Sõerd.

Laenu võtmist peaks arutama asuma juba järgmisel nädalal

"Aga nagu sai öeldud, siis laenu võtmisest praeguses erakorralises olukorras ilmselt ei pääse. Ettepanekud meetmete paketi üle peaks kujundama valitsus ja seejärel peaks tulema need aruteluks riigikokku. Küsimus on ajakriitiline ja Riigikogu rahanduskomisjon võiks asja arutama hakata juba järgmisel nädalal. Töökava järgi aga rahanduskomisjoni millegipärast järgmisel nädalal selleks kokku ei kutsuta.

Riigikogu opositsioon on valmis nende abimeetme väljatöötamisse oma ekspertiisi ja kogemustega panustama," kinnitas Sõerd.

"Kriisi lahendamise meetmete osas tuleks soovitada need sihtida võimalikult täpselt. Eelkõige siis nendele sektoritele, mis on praegusest viiruse levikust kõige enam mõjutatud, eelkõige turismivaldkond, aga võimalik, et ka tootmisvaldkond ja muud majandussektorid.

Eelmise kriisi kogemusele tuginedes on eelkõige vaja lahendada ja ületada ajutisi makseraskusi. Selleks sobivad kõige paremini riigi garantiid Kredexi kaudu ja lühiajalised laenud. Äärmiselt positiivne oli kommertspankade valmisolek pakkuda ajutist laenupuhkust põhjendatud olukordades. Toimiks ka selline meede, et riik ostab raskustes ettevõtetes osalusi, hiljem olukorra paranedes müüb need eraomanikele tagasi.

Teiseks, äärmiselt asjakohased on erinevad tööturumeetmed. Samuti meetmed tagamaks seda, et sundkorras töölt eemalejääjaid toetada sissetulekute ootamatu vähenemise puhul. Meetmete väljatöötamine on ajakriitiline töö, ka riigikogu opositsioon on valmis sellesse töösse panustama," rõhutas Sõerd.

Sutt: laenu võtmist peab põhjendama, "igaks juhuks" ei ole põhjendus

Endine Eesti Panga asepresident ja reformierakondlasest riigikogu rahanduskomisjoni liige Andres Sutt ütleb, et laen ei saa olla eesmärk omaette ning laenu võtmise põhjendus teha seda "igaks juhuks" ei päde. Laenu võtmine on samas vältimatu ja ta kinnitab, et riigikogu rahanduskomisjon on valmis seda kiirelt arutama.

"Rahandusministri seisukoht peab esmalt saama valitsuse otsuseks," kommenteeris Sutt. "Teiseks on vaja teada, mis on selle otsuse rahanduslik raam ehk kui suur on auk, mida tuleb katta. Selleks on vajalik ülevaade riigi rahalisest hetkeseisust ning hinnang majanduse olukorrale, täpsusastmega, mis täna võimalik. Kolmandaks, mis on konkreetsed tugimeetmed - kellele, kui palju, millal.