Mida kujutab endast tegevuslitsentsist ilma jäänud salapärane Talveaed?

2015. aastal tuli pea iga käibeeuro kasumiks. Ettevõtte käive oli siis 123 852 eurot ja kasum 119 933 eurot. 2016. aastal toimus järsk mahtude kasv. Käive hüppas Krediidiinfo andmetel 434 842 euroni ja puhaskasum 200 548 euroni. 2017. aasta tabas kompaniid kasumlikkuse järsk vähenemine. Käive vähenes 28 protsenti, 312 855 euroni, kuid puhaskasum 81 protsenti, 39 152 euroni.

Ettevõtte tegevus on õige mitmekülgne. 81 protsenti käibest tuli finantsteenustest, 15 protsenti restoranidest ja muudest toitlustuskohtadest ja alla viie protsendi mootorsõidukite hooldusest ja remondist.

Ettevõtte suuromanik on 1958. aastal sündinud Vadim Pavlov.

Ettevõtte on uudiste poolest veidi asjast maha jäädud. Värskeimad uudised pärinevad 2017. aastast. Ettevõte kirjutab, et operatiivsed ja objektiivsed uudised maailma finantsturgudelt aitavad langetada õigeid otsuseid ja saavutada edu finantstegevuses, kuid värskeim valuutaturu uudis on aastast 2016.

Ettevõtte partnerid on Venemaa rahaülekannete ja maksete süsteem Contact, mis pani aluse Venemaa ja lähivälismaa rahaülekannete riiklikele turgudele, teatab ettevõte.

Ka märgib ettevõte oma kodulehel partnerina Unistreami süsteemi. Tänapäeval hõivab Unistream kuni 60% turuosa üksikute SRÜ riikides ja omab umbes 330 000 teeninduspunkti üle maailma.

Ja siis on partneriks TVLD&Easypay peakontor.

Kompaniil on ka esindus Moskvas.