Mida on vaja KredExi otselaenu või laenukäenduse taotlemiseks?

Koroonakriis on viinud paljud ettevõtted rahaliselt äärmiselt keerulisse seisu. Võtmesõna on likviidsus. See kriis ei jäta puutumata mitte ühtegi ettevõtet – mõju on kas otsene (sundpuhkus, turu või turustuskanali kokkukukkumine) või kaudne (tasumata arved, vähenenud nõudlus vms).

Praegune kriis tabas meid kõiki ootamatult, keegi ei ole selleks valmistunud ega tea, kui kaua see veel kestab, kui suur saab olema selle mõju ja kui ruttu sellest taastume.

Iga kriis toimib teatud mõttes turu korrastamisena: tugevamad jäävad ellu ja saavad veel tugevamaks, nõrgemad peavad alla vanduma.

Mis määrab selles olukorras ellujäämise?

Jah, kõigepealt sügavad taskud, aga neid on vähestel. Ka kõige konservatiivsema riskijuhtimisega ettevõtted ei hoia mitme kuu varu pangaarvel. Tavaolukorras on see lihtsalt raiskamine.

Teiseks, kiire reageerimine, järgnevate sammude tempo ja asjakohasus. Nüüd ja kohe tuleb oma ettevõte kriitilise pilguga üle vaadata ja määrata pikaajalise ellujäämise jaoks hädavajalik: tooted, tegevused, inimesed, muud ressursid. Tuleb panustada sellele, et jätkuks raha kõige olulisema elushoidmiseks.

Pankadele on vaja koostada plaan. Sisuline, paindlik ja teostatav. Numbriline. Kiire ja konkreetne tegevuskava, mis on suunatud jätkusuutlikkusele. Sellise plaaniga on võimalik saada tuge pankadelt ja riigilt.

Riigi esimene väike leevendus

Kommertspankade poolt Eesti ettevõtetele antud laenude maht veebruari lõpu seisuga on u 9,3 miljardit eurot. Riik on lubanud appi tulla ja on suurendamas KredExi käenduste limiiti 1,5 miljardi euro võrra. Peale selle on KredExil käibelaenude andmiseks 500 miljonit eurot ja investeerimislaenude andmiseks 50 miljonit eurot.

Samuti on eraldamisel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu erinevatele sektoritele suunatud erakorralised vahendid.

Selge on see, et need tööturumeetmed ja täiendavad laenumahud ei ole piisavad. Raha saavad need, kellel on adekvaatne plaan ja kellel lisaraha aitab kriisi üle elada.

Kui sinu ettevõttel on hea ja toimiv laenusuhe pangaga, siis kindlasti kiireim ja lihtsam viis kriisi üleelamiseks on taotleda vajalikku rahastust oma kodupangast. Kui seda ei ole, siis tuleb see suhe luua ja/või loota KredExi meetmetele.

Kuidas me saame KredExiga aidata?

Oleme Finsa meeskonnaga valmis appi tulema, et aidata sinu ettevõttel ellujäämisplaan operatiivselt läbi mõelda, kirja panna ja pankadele/KredExile esitamiseks sobivasse vormi panna. Samuti aitame suhelda pankade ja KredExiga.

Helista juba täna – mõtleme koos sinu plaani läbi ja astume samme, et just sinu firma kriisist võitjana välja tuleks. Koos tegutseme kiiremini ja tulemuslikumalt.

Finsa koondab endas tippkompetentsi ettevõtte rahaasjade ja äriarenduse juhtimisel. Loe meist lähemalt: finsa.ee.

Mida KredExist küsida?

Esimese meetmepaketina hakkab KredEx andma erakorralist laenukäendust uute laenude väljastamiseks, erakorralist laenukäendust olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja erakorralist laenu.