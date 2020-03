Mida plaanivad eestimaalased teha tulumaksutagastusega?

Enim vastanutest (59%) planeerivad tulumaksutagastust igapäevaste kulude katmiseks kasutada eakad vanuses 60–74. Kõikidest vastanutest kõige vähem plaanivad tulumaksutagastust kasutada igapäevaste kulutustega toimetulemiseks noored vanuses 18–29. Jätkuvalt vähepopulaarne on tagastuse kasutamine oma finantskohustuste vähendamiseks – vaid 8% plaanisid tulumaksutagastust pangalaenu, liisingu või krediitkaardi tagasimaksmiseks kasutada.

„Tulumaksutagastust plaanivad igapäevaste kulude katmiseks kasutada peamiselt need, kelle neto sissetulek jääb alla 750 euro kuus ja need, kes on iseendale tööandjaks, lihttöölised või töötud,“ kommenteeris uuringutulemusi Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht Kati Voomets.

Võrreldes Eesti uuringutulemusi Läti ja Leedu tulemustega, siis selgus, et Balti riikide elanikest soovivad enim (28%) eestimaalsed tulumaksutagastuse säästa või investeerida (6%). Leedus plaanib tagastatava raha säästa 20% ning Lätis vaid 17% küsitletutest.

„Enim plaanivad saadud raha kõrvale panna nooremad, kuni 29-aastased elanikud ning see trend avaldus ka Läti ja Leedu uuringutulemustes. Ka on näha, et noorte huvi investeerimise vastu on suurenenud – iga kümnes plaanib tagastatud raha investeerida,“ selgitas Kati Voomets.