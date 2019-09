Ärileht selgitas välja, et kui mõned riigikogu liikmed muretsevad oma pensioniraha pärast ja neil on kindel plaan, siis teistel kas puudub asjast ülevaade või on neil oma tulevikust ükskõik. Üks rahvasaadik oli oma II sambaga liitumise unustanud, teisel on enda sõnul "tuhandeaastased pensionisambad". Erakondlikust kuuluvusest hoolimata on levinud seisukoht, et praegu on veel vara otsuseid teha.