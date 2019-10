Mida põlgab Kreml, seda ihkavad vene rikkad

Venemaa president Vladimir Putin püüab Venemaad lükata eemale USA dollaris varadest, kuna USAga suhted võivad halveneda. Eeskuju ei leidu aga Venemaa rikaste seas järgimist.

Kui Venemaa keskpank on müünud alates 2018. aastast enam kui saja miljardi dollari eest USA valitsuse võlakirju, mille jääk on nüüd 12-aasta väiseim, siis Citigroupi Moskva rikkad kliendid liigutavad üha suurema osa oma varadest USA võlakirjadesse.

„Varem polnud mingit USA valitsuse võlakirjade nõudlust, kuid nüüd soovivad inimesed neid eri vormides osta,“ ütles panga investeerimistoodete ja finantskonsultatsioonide osakonnajuht Mihhail Znamenski. „Rikkad inimesed liiguvad selgelt riskist eemale.“

Tema kliendi porfelli keskminesuurus on vähemalt 60 miljonit rubla ehk 930 000 dollarit ja sellest 22 protsenti on arenenud riikide võlakirjades. Aasta tagasi oli seal kümme protsenti varadest. Pangal on Venemaal kõvasti üle 500 rikka kliendi, kuid kui palju, seda Bloombergile ei täpsustatud.

Citibanki vene kliendid ignoreerisid geopoliitikat ja vältisid riskivarade müüki ning teenisid selle asemel USA valitsuse võlakirjade hinnarallilt.