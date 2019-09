Mida põnevat näitab teise pensionisamba uuring?

Põhjuseid on väga erinevaid. Tervelt kolmandik arvab, et nagunii tõstetakse pensioniiga nii palju, et pensionile ei saagi jääda. Sedasi arvavad sagedamini 31-40 aastased, suurlinnade ja Ida-Virumaa elanikud.

Midagi säästa ei suuda 18 protsenti ja sagedamini kuuluvad sellesse gruppi madala sissetulekuga inimesed.

Pensionile on veel vara mõelda 15 protsendi vastanute arvates. Sagedamini arvavad nii kuni 30-aastased ja eestikeelne elanikkond.

Lastele loodab 11 protsenti ja nende seas on sagedamini naised, Lääne-Eesti elanikud ja madala sissetulekuga inimesed.

Riiklik pension on piisav viie protsendi inimeste arvates, sagedamini on esindatud muukeelne elanikkond.