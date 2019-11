Mida see kaasa toob? Rootsi alkoholimonopol langetab uuel aastal oluliselt õlle hinda

Purk õlut (starköl) hakkaks uuel aastal maksma 6,8 krooni ehk 65 eurosenti. Praegu maksab selline õllepurk 79 eurosenti, kirjutab Helsingin Sanomat.

Starköl on Rootsi süsteemi kohaselt õlu, mille alkoholisisalduse mahuprotsent ületab 3,5 protsenti ning seda saab osta ainult Systembolageti poodidest. Toidupoodidest ja kioskites on müügil vaid õlu, mille kangus ei ületa 3,5 protsenti. Soomes saab pärast eelmise aasta lõpus toimunud alkoholiseaduse muutmist tavapoodides müüa alkohoolseid jooke, mille kangus on kuni 5,5 protsenti.

Erinev hinna mõju on selgelt märgata Soome ja Rootsi piiril Tornio ja Haparanda lähistel, kus soomlased käivad Rootsi poolel õlut ja veini ostmas ning rootslased omakorda käivad Soomes Alko poes kanget alkoholi ostmas.

Norras ollakse Rootsi õlle jätkuva odavnemise tõttu juba üsna murelikud, sest sealse pruulikodade liidu hinnangul toob see kaasa olukorra, kus norrakad lähevad üha rohkem Rootsi õlut ostma.

Artiklis märgitakse ka seda, et kui Eesti suvel alkoholiaktsiisi langetas, kardeti Soomes, et see suurendab taas soomlaste alkoholiostureise Eestisse. Mingil määral on aktsiisilangetus alkoholi toomist Eestist ka kasvatanud.

