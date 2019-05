Mida tähendab Pariisi korteriturule brexiti efekt?

Kuigi Pariisis koos eeslinnadega elab enam kui kümme miljonit inimest, on Pariisi linna enda tegelik elanike arv vaid 2,2 miljonit. Koduostjatele on Pariis üks Euroopa kallimaid linnu, kirjutas Helsingin Sanomat. Konkurentsi suudab pakkuda tõenäoliselt vaid London, kus keskmine ruutmeetrihind on juba üle 10 000 euro. Seevastu Helsingis oli märtsis keskmine kasutatud korterite hinnatase Helsingis 4271 eurot ruutmeetrist. Samas soovitatakse otsesse võrdlusesse mitte liiga kergelt langeda.

Keskmist hinda mõjutab palju asjaolusid. Näiteks Pariisi linna pindala võrdub vaid poole Helsingi omaga. Seetõttu on Pariisis suhteliselt rohkem kortereid kesklinnas või selle lähistel. Lisaks on keskmine hind eksitav, kuna linnas on suured hinnakäärid.

Näiteks Helsingi kallis linnaosas maksis keskmine kasutatud korteri ruutmeeter läinud aasta lõpus 7159 eurot. Samas odavaima korteri ruutmeetrihind oli 2894 eurot.

Ka Pariisis on hinnakäärid suured. Näiteks Pariisi Saint-Germain-des Pres linnaosas on Le Monde andmetel ruutmeetrihind juba 16 390 eurot. Seevastu Palais-Bourboni linnaosas lõi veebruaris hinnarekordi korter, mille eest maksti 39 miljonit eurot. See piirkond on kõige paremini tuntud Eiffeli torni asukoha poolest. 16 ruumiga tuhande ruutmeetrine korter osteti rikka inimese poolt, kes tahtis lahkuda Suurbritanniast seoses brexiti tõttu tekkinud ebaselgusega.

Kuid brexitil on Pariisi eluasemeturule ka laiem mõju.