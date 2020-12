Mida tähendaks kinnisvaraturule uus eriolukord?

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et osade teooriate kohaselt on eriolukorra kehtestamisega juba hiljaks jäädud. „Majanduseksperdid olid juba kitsaringivestlustes septembris ühel meelel - pigem kuu majanduspausi, kui kuude pikkune hirm ning paanika ja sellele ikkagi järgnev ühiskonna lukku keeramine," ütles ta. „Selleks ei pea olema Einstein mõistmaks, et kui igal pool mujal läks asi läks käest ära, siis läheb ka meil. Eesti viroloogid ja matemaatikud on loonud kuude kaupa graafikuid, mis kirjeldavad tänast olukorda. Väga mööda nad ei pannud. Otsustajad pole aga matemaatikud, vaid poliitikud, kes muretsevad eelkõige tulevase häältesaagi pärast."

"Venitamistaktika puhul võib aga kahju olla palju suurem, seda näitab kasvõi Rootsi kogemus. Suve lõpus anusid ettevõtjad valitsust, et pange ühiskond üheks kuuks uuesti kinni ja me saame selle jamaga hakkama, aga selle peale lasti vilet. Nüüd on haigeid rohkem, surnuid rohkem, tervishoiurahvas hoiab kahe käega peast kinni ja terve majandus võib saada veelgi suurema paugu, sest mitme kuu pikkune köha võib halvemal juhul asenduda korraliku majandusliku koomaga, mida ei soovi mitte keegi," ütles Sooman.

„Kui vaktsiinid kiirelt kohale ei jõua ja maskivastased oma kampaaniaid edasi teevad, siis saab piraka terve ühiskond, sealhulgas majandus, sealhulgas kinnisvara. Miks? Sest mida pikemad on piirangud, seda vähem on vaja töökäsi ehk suureneb töötus, seda rohkem tekib võlglasi. Mida rohkem tekib võlglasi, seda rohkem tekib sundmüüke. Mida rohkem tekib sundmüüke, seda rohkem pressitakse alla kinnisvarahinnad. Lihtne loogika, mida nägime ka eelmise majanduskriisi ajal," ütles Sooman. „Loodetavasti asi nii hulluks siiski ei lähe, kuid igal juhul soovitan inimestel ja ettevõtetel säästa ja tarbida mõistuse piires, et rasked ajad üle elada," lisas Sooman.