Mida teeb z-põlvkond pangandusega? Nad dikteerivad juba täna seda, kuidas pangad käituma peavad

Ta tõi välja, et pangad peavad kindlasti looma oma äppidesse funktsioone, mis pakuvad vaimustust ning ühilduvad uue põlvkonna elustiiliga. „Näiteks ei ole mõtet oodata, et nad pangaga suhtlemiseks pangakontorisse tulevas. Samas väärtustab uus põlvkond väga näost näkku suhtlust, seega videovestlused on just need, kuidas digigeneratsioonini jõuda," tõi Küppar näitena välja.

Elu ilma rahakotita

Z-generatsiooni elu on koondunud tema nutitelefoni. „Rahakotivabale elule on lisaks nutitelefonide võidukäigule uue hoo andnud ka koroonakriis, kus paljudes riikides soodustati kontaktivaba maksmist kas pangakaardi või nutitelefoniga. Viiruskartuses proovisid paljud esmakordselt mobiilimakset ning on sellele tänaseni truuks jäänud," sõnas Küppar. Sellest tulenevalt võidutsevad tulevikus maksevõimalused, mis on nutitelefoni põhised, kontaktivabad ning kasulikud. „Kui seni on krediitkaardi kasutajaid motiveerinud näiteks teenitavad boonuspunktid, siis Z-generatsiooni tähelepanu võitmiseks tuleb astuda sammuke edasi. Küsimus on, kuidas tabada ära see miski, mis neil silma särama lööb," nentis Küppar.

Bännerreklaamide asemel õpetlikud videod

Z-generatsioon on kasvanud üles veebireklaamide mõju all, mistõttu neil on suurenenud bänneripimedus ehk nad ei pane reklaame enam üldse tähelegi. Seega muutub bännerpõhisest turundusest aina olulisemaks kogemuste pakkumine läbi meelelahutusliku suhtluse. „Lahenduseks võib olla see, et pangad hakkavad bännerreklaamide asemel kasutama rohkem lühikesi isikupärastatud videosid, mis edastatakse kliendile veebi- või mobiilipanga kaudu. Need aitavad Z-kliendi tähelepanu paremini püüda ning neile ka autentsemaid ja lõbusamaid kogemusi pakkuda," kirjeldas Küppar.