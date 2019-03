Mida teevad ettevõtlusest suurde poliitikasse hüpanud ja peagi tööta jäävad ministrid? „Minu tühi laud lausa igatseb mind!"

Mäggi kiitis ka büroo tegevjuhti Robert Mandelkorni, kes on ettevõtet väga hästi juhtinud juba aastast 2000. "Loovjuhina võin olla ka juhatuse liige, aga ei pruugi. See selgub, kui saan taas vabaks meheks. Usaldan kogu Powerhouse'i tänast meeskonda. Nad on selle 11 kuu jooksul juhtinud ühiselt ettevõtet vähemalt sama hästi, kui mina seda tegin. Suhtekorraldaja töö meeldib mulle väga ning teeksin seda kindlasti erakordse kirega edasi, kui pillid tuleb paari nädala pärast kotti panna," kiitis Mäggi. Ta lisas, et on valitsuses olles palju õppinud ja Jüri Ratasele kutsumise eest väga tänulik. Suurim vahe ettevõtte ja riigi juhtimise vahe on selles, et esimeses otsustab juht paari inimesega nõu pidades, aga riiki juhitakse Mäggi sõnul kollektiivselt. "Eestis on üldse inimestel imelik arvamus, et me nõuame riigilt ja erakondadelt kõike, aga ise ei taha osaleda valimistel ega kuuluda erakonda. Kui virised või pole rahul, tule tööle! Töövestlus (valimised) peab olema muidugi edukas."

Mäggi sai Jõgeva- ja Tartumaal kandideerides 1671 häält.

Tõniste: ettevõtja kõhutunne on täpsem kui Excel!

Toomas Tõniste on küll teenekas riigikogu liige (2007-2015), ent ministriametit ning kaugeltki mitte kõige lihtsamat, pidas esimest korda. Tõniste asus rahanduministriks 2017. aasta juunis, sisuliselt vahetult enne Eesti eesistumise algust kui vahetas välja erakonnakaaslase Sven Sestri (Isamaa). Toomas Tõniste oli kuni ministriametini, aastatel 2005-2017 osaühingu Laste Maailm juhatuse esimees, aastatel 1996-2017 valdusfirma Breting juhatuse liige (mille omanik ta koos abikaasa Ingrid Tõnistega on) ning aastatel 1993-2017 hulgimüügifirma LTT nõukogu liige, millest Tõnistele kuulub 28 protsendiline osalus.

"Tõesti, saan nüüd rohkem nõuks ja abiks olla meie pere ettevõtetele, kus täna kogu raskus on abikaasa Ingridi õlgadel!, tõdes Tõniste kergendatult.

"Ministrikogemus andis just laiema pildi nägemisele palju juurde. Ettevõtluse koha pealt on aga tõed jäänud samaks: pidev areng, tootlikkuse kasv ja innovatsioon. Ei saa paigal sammuda ja loota, et inimesed on nõus sandikopikate eest elu lõpuni tööd tegema. Tekkis ka suurem usk Euroopa Liidu tulevikku, nähes kui vastutustundlikult erinevate riikide rahandusministrid oma tööd teevad!"

Tõniste sõnul tuli kasuks ka ettevõtjakogemus ministriametis. "Ettevõtjate murede ja mõttemaailma viimine otsuste tegemise juurde ja võib ka öelda, et kõhutunne oli kohati palju täpsem kui Exceli tabelid - eriti üle võlli tõstetud alkoholi aktsiiside koha pealt," lisas Tõniste.

Toomas Tõniste sai Harju- ja Raplamaa ringkonnas kandideerides 479 häält.

Tammist andis juhtimise abikaasale

Kui sotside endine tipp-poliitik Urve Palo eelmise aasta kesksuvel otsustas, et ta ei taha enam ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister olla, astus tema asemele Rene Tammist. Tammist juhtis enne Taastuvenergia Koda, aga on siiani 2011. aastal loodud investeeringute haldusfirma Solon Consultancy ainuomanik. Firma juhtimisest ta augustis taandus, tehes juhatuse liikmeks oma abikaasa Kai Tammisti.

Teine firma on edukam ja suurem, kuid ei kuulu ainult Tammistile. Valumehaanika AS-is on tal küll suurim osalus 21,13%, teised suuremad osanikud on ministri õed Ave ja Ele Tammist ning vaid 14-aastane Andrea Tiikmaa.

„Peale isa surma pärisime õdedega selles ettevõttes osalused, täiendavalt on ettevõttel rida aktsionäre, kes omandasid osalused ettevõtte erastamisel. Kuulun firma nõukogusse, ent igapäevases äritegevuses ei osale,” kommenteeris Tammist juba enne ministriks saamist ettevõtte osanikeringi.

Vastupidiselt teistele ministritele ei tundu Tammist ettevõtja-elu igatsevat ning lubab edasistest plaanidest aru anda siis kui koalitsioonikõnelused möödas ja "kui on põhjust rääkida tulevikust väljaspool poliitikat".

Tammisti häältesaagiks Harju- ja Raplamaal jäi 506 häält.