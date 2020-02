Mida teha, kui äripartner jääb võlgu suure summa?

Suuruselt teine kahju 2019. aastal hüvitati samuti Harjumaal tegutsevale kaubandusettevõttele, kes eksportis oma tooteid Leetu. "Võlgnevuse tekkimise järel suheldi ettevõttega korduvalt, aga võlgnevust likvideerima ei asutud. Seejärel teavitas Leedust pärit ostja, et tal on tekkinud suured võlad ka riigi ees ning ta ei olegi võimeline võetud kohustusi täitma. Järgnes info saneerimismenetluse algatamise kohta, mis aga ei õnnestunud ning paari kuu pärast kuulutas kohus välja ettevõtte pankroti," kirjeldab Mürk levinud stsenaariumit. Kuna Harjumaa kaubandusettevõttel oli tehtud eelnevalt krediidikindlustuse leping, hüvitas KredEx Krediidikindlustus talle tekkinud kahju 48 000 euro ulatuses.

Läinud aasta kolmas suurim kahju langes ka Harjumaal asuva ettevõte õlgadele, kes toodab elektroonikaseadmeid. Sedapuhku oli ostjaks kohalik Eesti ettevõte. "Ostja sattus makseraskustesse, kuna ei saanud ühe projekti rahasid peatöövõtjalt kätte. Ostjaga saavutati õnneks kokkulepe ja sõlmiti maksegraafik võlgnevuse tasumiseks väikeste summade kaupa järgneva aasta jooksul. Meie hüvitasime omalt poolt ettevõttele tekkinud kahju 45 000 euro ulatuses ning järgneva aasta jooksul tasub ostja võlgnevuse osade kaupa meile tagasi," kirjeldas Mürk lahendust, mis tekkinud olukorrale koos kindlustusfirmaga leiti.

Need lood on mõned paljudest, mis kinnitavad, et riskide maandamine nii kodu- kui eksporditurgudel tasub alati hoolikalt läbi mõelda. Et turvaliselt kasvada, soovitab Mürk pidada silmas kolme põhimõtet.

1. "Parem karda kui kahetse" kehtib ka pikaajaliste partnerite puhul

Mürgi sõnul näitab KredEx Krediidikindlustuse praktika, et ligi pooled ettevõtete kahjujuhtumitest ja ostjate makseprobleemidest on seotud just pikaajaliste koostöösuhetega. Põhjused makseraskuste taga on erinevad: näiteks teatab aastaid koostööpartneriks olnud laitmatu taustaga välismaa ettevõtte ootamatult pankrotist, juhi vahetus toob väljakutseid või toimub tehases õnnetus, mis hävitab suurema osa partneri tootmisest ning mõjutab ka ettevõtte maksekohustuste täitmist. Seega ei tasu kaotada valvsust ka pikaajalise koostööpartneri puhul ja mõelda varakult, kuidas võimalikke kahjusid vältida.

2. "Kes ei riski, see šampust ei joo" põhimõte võib välisturgudele laienedes ettevõtte kahjuks pöörduda

Riskide maandamiseks sõlmitud krediidikindlustus ei paku lahendust vaid kahjude hüvitamiseks. Kuna kindlustamise protsess hõlmab ka professionaalset ostja taustauuringut ja finantsanalüüsi, annab see eksportijale julguse laieneda ja kindlustunde müüki kasvatada. Nii on võimalik teha parema taustainfo põhjal konkurentsivõimelisi pakkumisi ja langetada paremaid äriotsuseid, keskendudes samal ajal põhitegevusele ning sobivate klientidega suhete loomisele. Rahvusvahelisel turul aitab kindlustamine - mitte riskimine - olla julgem, et püsida konkurentsis.

3. Kahjude korvamisel ei maksa panustada kohtule