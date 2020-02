Mida teha, kui omanik avastab, et juht imes firma rahast tühjaks? "Mis sa haged, kui vennike on paljas nagu püksinööp"

Äripäev RUS

Tühjad taskud Foto: Tiit Blaat

Kui omanikul tekib tunne, et tema firmajuhi esitatud andmed ettevõtte käekäigu kohta on valed, võib olla juba hilja: järgmiseks päevaks on kontorist kadunud kõik kontoritehnika, töötajad ning pangakontol laiutab tühjus, kirjutab Äripäev.