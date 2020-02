Mida tuleb silmas pidada, kui tööandja tahab tülika töötajaga lepingu lõpetada?

Tööinspektsiooni statistika näitab selgelt, et enamasti pöörduvad kaebuste ja nõuetega nende poole töötajad, kuid ei ole haruldased ka juhtumid, kui oma õiguste eest tuleb seista tööandjal.

“Pärast uue töölepingu seaduse jõustumist on Eestis töövaidluste arv langenud pea poole võrra ning viimastel aastatel on töövaidluskomisjonile esitatud avalduste arv püsinud 3000 piiri all, näidates langustrendi,” ütleb advokaadibüroo Hedman Partners advokaat Kristel Tael-Same.

Kui töötajate vaidlused on enamasti seotud rahaliste nõuetega töölepingu ülesütlemisega seoses, siis tööandjad vaidlustavad peamiselt töötajapoolseid töölepingu ülesütlemisi ning nõutakse töötaja tekitatud varalise kahju hüvitamist. Tael-Same soovitab pooltel alati proovida leida probleemile lahendus läbirääkimiste teel.

“Kui tööandja ainsaks võimaluseks on töösuhte erakorraline lõpetamine, on arukas küsida asjatundjate abi juba varakult. Probleemide tekkimisel tuleb tegutseda seadusega kooskõlas ning kindlustada võimalikult hea positsioon juhuks, kui vaidlus peaks jõudma töövaidluskomisjoni või kohtusse. Siiski kehtib reegel, et töötajat tuleb enne töölepingu ülesütlemist hoiatada ehk anda talle teine võimalus,” märgib ta.

Advokaat rõhutab, et on väga oluline, et tööandja järgiks töölepingu seaduses sätestatud töölepingu ülesütlemise korda. “Oluline on töötajaga tekkinud probleemsed olukorrad ja asjaolud fikseerida. Nii on võimalik tööandjal end paremini kaitsta, kui töötaja peaks töölepingu ülesütlemise töövaidluskomisjonis või kohtus vaidlustama,“ soovitab ta.