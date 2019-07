Midagi uut? Kinnisvaraarendus kohtudeposiidi abil

Kalevi Panoramat arendav Tycoon OÜ lõpetas lepingu ehitusettevõtte Conex OÜ-ga, kuna viimane ei suutnud tagada oma töötajate nõuetekohast kvalifikatsiooni. Kohtuvaidluse ajaks on halduskohus seadnud arendusele 700 000 € suuruse hüpoteegi. Samasuur kohtudeposiit võimaldab projekti arendamisega edasi minna ning annab ka korteriostjatele kindluse võimalike laenuotsuste tegemisel.

"Kuigi kohtuvaidlus on alles algusjärgus, panime vaidluse all oleva summa kohtu kontole hoiule, sest tahame tagada kindlustunde praegustele ja tulevastele ostjatele,” märkis Tycoon OÜ juhatuse liige Juri Petrov. “Kalevi Panorama on meie jaoks märgilise tähtsusega projekt, millega soovime näidata parimat kvaliteeti nii ehituses kui kõiges muus, mis arendusega kaasneb."

Ennekõike korteriostjate kindlustunnet silmas pidades makstud summa on ühtlasi üks suuremaid, mida esimese astme kohtuvaidluse puhul hagi tagamise asendamiseks on makstud. Petrov nentis, et selline rahakasutus on ettevõtte jaoks küll miinusmärgiga, ent klientide heaolu on Kalevi Panorama prioriteet.

"Ehkki kohtulik hüpoteek ei mõjutanud otseselt meie kliente ning ei tekitanud neil raskusi pangast laenu saamisega, on oluline kogu arenduse positiivne foon," märkis Petrov.

Kalevi Panorama on kaasaegne elamuarendus Tallinna kesklinnas, mis koosneb kolmest 14 korruselisest korterelamust. Kokku on majades 180 korterit ja 232 parkimiskohta.