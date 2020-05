Mihhail Korb: EKRE liidrite avaldus tekitas hämmeldust ja läheb vastuollu Eesti inimeste ootustega

"EKRE liidrite Mart ja Martin Helme uhkusenoodiga tehtud avaldus, et nemad panid Rail Baltica seisma, tekitas hämmeldust ja läheb vastuollu Eesti inimeste ootustega," lausub Korb.

"Hiljuti läbi viidud arvamusuuring kinnitab, et Eesti inimeste toetus Rail Baltica raudteeprojektile on püsinud kõrgel kriisi kiuste," ütleb Korb. "Rail Baltica rajamist toetab 62 protsenti Eesti elanikkonnast. Toetus on viimase aasta vältel püsinud stabiilselt kõrgena, olles kolme järjestikuse uuringu põhjal üle 60 protsendi."

Mihhail Korbi sõnul näitab käesolev kriis, et kui lennufirmad oma tegevust piiravad või sootuks peatavad, on Eestil keeruline tagada ühendust Euroopaga. "Ajal, kui piiriületus on häiritud, aitab Rail Baltic kindlustada kaubaveo ja vajadusel ka inimeste transpordi. Raudtee on üks stabiilsemaid ja ohutumaid liikumisviise," räägib Korb.

Ta lisab, et Rail Balticul on oluline roll ka Eesti regionaalpoliitika arendamisel. Reisijate peatused valmivad nii Tallinnasse Ülemiste piirkonda kui ka Pärnusse. Ka Raplas on peatuse koht olemas. "Rail Baltica peatamine tähendaks Eestile selget taandarengut ja Keskerakond ei lase sel juhtuda," kinnitab Mihhail Korb.