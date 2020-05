Mihhail Korb "tankisti" suurannetusest: järeldan, et ta toetab Keskerakonna maailmavaadet

ERR on varasemalt kajastanud, et Keskerakond kogus esimeses kvartalis rahalisi annetusi 108 705 eurot, sellest 50 000 eurot annetas vähetuntud ettevõtja Jana-Helen Juhaste.

Äripäev kirjutas täna, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon saadab selle juhtumi prokuratuurile uurimiseks, sest kahtlustab tankisti kasutamist.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb lausus Delfile: "Ma ei oska kommenteerida, miks on ERJK-l selline kahtlus tekkinud. Jana-Helen Juhaste on esitanud taotluse Keskerakonnaga liitumiseks ning selle põhjal järeldan, et ta toetab erakonna maailmavaadet. Oleme talle annetuse eest tänulikud."

Äriregistrist nähtub, et Juhaste oli pikka aega hoopis EKRE liige. Ta lahkus parteist 14. aprillil. Delfi proovis talle täna õhtul korduvalt helistada, ent telefon oli välja lülitatud.