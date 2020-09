Mihkel Nestor: globaalne majanduslangus on osutunud ootamatult ebavõrdseks

Kokku kasvab Euroala riikide avaliku sektori koguvõlg tänavu umbes 1,3 triljoni euro võrra, jõudes 104 protsendini eurotsooni SKPst. Itaalias jõuab riigivõla osakaal SKPst isegi üle 150 protsendi, Hispaanias ja Prantsusmaal 120 protsendi lähedale. Sellistes oludes on väga raske näha aega, mil keskpank saaks hakata võetud kurssi tagasi pöörama.

Oodates inflatsiooni

Negatiivsete intressimäärade ja massiivse „rahatrüki" valguses on hakatud aina valjemalt küsima, kas me võime ühel päeval jõuda hüperinflatsioonini. Tänasel päeval tundub see mure muidugi ennatlik. Juulis-augustis oli Euroala hoopis deflatsioonis, kui tarbijahinnaindeks aastases võrdluses 0,4 protsenti odavnes. Et tarbijate võimalused raha majandusse suunata on veel suhteliselt piiratud ja puudub ka julgus, ei ole see üllatav. Isegi koroonaviirusesse vägagi rahulikult suhtuvas Eestis on majapidamiste hoiused pankades aastaga kasvanud enam kui 11 protsenti.

Edasine sõltub suuresti sellest, kuidas ja kuhu suudetakse raha suunata. Kui keskpanga osturalli ja negatiivsete intressimäärade peamiseks tulemuseks jääb investorite väljasurumine võlakirjaturult - nagu see suuresti on olnud viimasel kümnendil - võime olla rahulikud. Suurem inflatsioon avaldub vaid finants- ja ehk ka kinnisvara hinnakasvus. Selliseid varasid omavad inimesed saavad küll jõukamaks, kuid et nende „piirkalduvus" rikkuse lisandumisel rohkem tarbida on väike, ei oma see suurt mõju ülejäänud majandusele. Kiirema inflatsiooni eelduseks oleks raha jõudmine just kõige vaesemate majapidamisteni, kes selle suurema tõenäosusega kohe käiku laseksid.