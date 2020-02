Mihkel Nestor: IT veab majandust – aga kauaks?

Eesti majanduse kõige kõlavam edulugu on olnud infotehnoloogia. E-riik, x-tee ja digiallkiri on muutnud inimeste igapäevaelu mugavamaks, kuid IT tähtsust kinnitavad ka numbrid. 2018. aasta seisuga andis programmeerimise ja IT konsultatsioonide tegevusala 4,1 protsenti kogu Eesti majanduses loodud lisandväärtusest. Euroopa liidu riikide võrdluses oli see kõrgem ainult Iirimaal (4,8), kus soodne maksukeskkond on ligi meelitanud suuri internetihiide nagu Google, Facebook ja LinkedIn.

Keskmiselt oli IT sektori panus EL riikide majandusse tagasihoidlik 2,7 protsenti. Lisaks IT suurele osatähtsus Eesti majanduses, on see sektor teiste riikidega võrreldes ka väga kiiresti kasvanud. Võrreldes 2008. aastaga on programmeerimise tegevusala osatähtsus majanduses rohkem kui kahekordistunud.

Kuid, kes on teised riigid, kes Eesti ja Iirimaa kõrval on suutnud IT sektori muuta oluliseks panustajaks majanduskasvu? See pilt on ehk veidi ootamatu. Nimelt on IT sektori osatähtsus majanduses pea sama suur ka Rumeenias, kes tavaliselt troonib erinevate EL majandust kajastavate paremusjärjestuste tagumises otsas. IT sektori kasvu poolest viimasel kümnendil on Rumeenia tõus olnud Eestist kiiremgi. Lisaks Rumeeniale on IT sektori panus majanduskasvu ja lisandväärtuse tõus olnud märkimisväärne ka Bulgaarias ning veel mitmeski Ida-Euroopa riigis.

Hästi makstud IT sektor paistab vaesemas majanduses paremini silma