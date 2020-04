Mihkel Nestor: kas koroonakriis sai tõesti juba läbi?

Finantsturud kipuvad olema paanilised, volatiilsed ja äärmuslikud, ent pikas vaates suudab nende liikumine alati reaalmajandust edestada. Seetõttu ei saa kuidagi mööda vaadata sellest, mis finantsturgudel on viimase kahe nädala jooksul aset leidnud.

Varasem paanika on asendunud (ennatliku?) optimismilainega, mille tulemusel on võrreldes märtsikuu kõige madalama tasemega teinud USA S&P 500 indeks 23 protsenti tõusu ja Euroopa STOXX600 kerkinud madalpunktist 17 protsenti kõrgemale. Millel küll säärane optimism põhineb?

Võimalikke põhjuseid on kaks - ühelt poolt usk, et viirusest saadakse varsti võitu, kuid teisalt arvamus, et olgu olukord kui hull tahes, suudavad valitsused keskpankade abil end sellest lõpuks „välja kulutada". Viimased päevad on saatnud tõesti positiivseid signaale.

Kuigi Covid-19 haigestunute arv kasvab endiselt, siis on uute nakatumiste kasv aeglustumas nii Euroopas kui Ühendriikides. Näiteks haiguse epitsentris Itaalias on uute juhtumite arv päevas langenud 6000 juhtumi juurest 3-4 tuhandeni ja surmade arv 1000 lähedalt 500ni. Ühendriikides on langus olnud tagasihoidlikum, kuid ka seal on uute juhtumite arv languses. Kui lisada sellele juurde müstilised summad, mida valitsused on lubanud kriisist löögi saanud majanduste taastamiseks kulutada, on turuosalised teinud järelduse, et käes on aeg jälle aktsiaid ostma hakata.

Esimesed riigid on piiranguid leevendamas

Aktsiaturge rõõmustas sel nädalal ka üks märgiline sündmus - pärast pea kolmekuust karantiini avanes maailmale lõpuks haiguse algkolle, Wuhan'i linn. Kuigi mõningad piirangud jäävad linnas kehtima ka edaspidi, avanes paljudel linnas lõksus olnud inimestel viimaks võimalus sealt lahkuda. Aina julgemalt räägitakse piirangute leevendamisest ka Euroopas. Esimeste riikidena on reaalseid samme selles suunas astumas Taani, Austria ja Tšehhi, kuidas lisaks neile on sarnaseid väljumisplaane asunud koostama ka mitmed teised, sh Eesti.

Kõige kaugeleulatuvam on naasmine kriisieelsesse olukorda Taanis, mis lubab lasteaiad ja algkoolid avada juba 15. aprillist. Haridusasutuste avamine on oluline eelkõige just seetõttu, et see võimaldab tööle naasta lapsevanematel, kes seni on pidanud kodus järeltulijate eest hoolitsema.