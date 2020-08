Mihkel Nestor: kõige hullem stsenaarium Eesti majanduses ei realiseeru

Kevadel maailma tabanud koroonakriisis on esikohale seadnud inimeste elu ja tervise. Õigustatult, sest ühiskonna esimene prioriteet on ellujäämine ja kõik muu selle kõrval saab kõneks tulla alles selle järel. Teisalt ei saa öelda, et koroonakriisi tagajärjel majanduses toimuma hakanud sündmused oleks inimesed külmaks jätnud.

Kevadine sulgemislaine kutsus esile võrdluseid sõja-ajaga, mille kõrval 2008. aasta finantskriis tundus tühine „turukorrektsioon". Pärast pikka suve ja viiruse leviku mõningast taandumist Euroopas, on vaade majandusele küll pisut muutunud. Mõne jaoks isegi optimistlikumaks.

Koroonakriis oli Eesti naabrite vastu leebem

Ehk üks märkimisväärsemaid muutusi on see, et eri riikide majanduse vastupanuvõime kriisile on olnud erinev. Ka omavahel tihedalt seotud euroala riikide majanduslanguse sügavus selle aasta teises kvartalis erines kordades. Kui Suurbritannia sisemajanduse kogutoodang kukkus enam kui viiendiku võrra, siis näiteks Soomes ja Leedus piirdus majanduslangus paariprotsendise korrektuuriga. See pole küll üllatav, kuid paremini on läinud reeglina riikidel, kus koroonapuhang väga ulatuslikke mõõtmeid ei saavutanud. Õnneks on suhteliselt paremini läinud just nendel riikidel, kellega Eesti kaubavahetus on kõige tihedam.

Eesti majanduse väljavaade on paranenud

Fakt, et Eestis on koroonaviiruse levik olnud seni madalam kui paljudes teistest riikides, annab lootust ka meie majandusele. Nakatumisjuhtude kasv nii meil kui mujal muudab majandusprognooside koostamise endiselt väga keeruliseks, kuid tänase teadmise pinnal jääb Eesti tänavune majanduslangus oluliselt tagasihoidlikumaks, kui kartsime kevadel.

SEB prognoosi kohaselt väheneb Eesti sisemajanduse kogutoodang tänavu 4,7 protsenti. Kuigi ekspordil on Eesti majanduses endiselt suur tähtsus, lubab enneolematu rahapoliitiline olukord meil teha sel korral sisetarbimises väiksemaid korrektuure kui 2008-2009. aasta kriisi ajal. Keskpankade ja valitsuste ühised pingutused majanduse taastamisel toovad järgmisel aastal kaasa laiapõhjalise majanduskasvu, millest ei jää ilma ka Eesti. 2021. aastal kasvab Eesti majandus prognoosi kohaselt neli protsenti, 2022. aastal aeglustub kasv 3,5 protsendi uurde.