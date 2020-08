Mihkel Nestor: kuidas on jäänud tööhõive süngete prognooside taustal niivõrd tugevaks?

Majandusel on läinud oodatust paremini

Mis on suhteliselt madala töötuse ehk kõige olulisem põhjus on aga tegelik olukord majanduses. Viimaste kuude majandusstatistika on näidanud, et koroonakriisist tingitud löök majandusele on Põhjamaade ja Balti riikides olnud oluliselt leebem, kui kesk- ja lõunapoolsemas Euroopas. See kehtib ka Eesti kohta.

Kõige paremad on lood majapidamiste ja eratarbimisega. Muu maailmaga võrreldes jäi eestlaste tarbimisjulgus suhteliselt kõrgeks ka haiguse kõige hullematel kuudel. Ebakindlus ja kaubanduskeskuste sulgemine oma jälje mõistagi jättis, kuid ainsaks päris hulluks kuuks oli jaekaubanduse jaoks aprill, mil kaupmeeste käive aastatagusega võrreldes 16 protsenti kukkus. Sellele on aga järgnenud kiire taastumine ja juba juunis kasvas jaekaubandusettevõtete käive pea kuus protsenti.

Ekspordi suur osakaal majanduses ei pruugi praeguses kriisis olla tugevus, mida väljendas kõige paremini kaupade väljaveo 25-protsendiline kukkumine selle aasta mais. Teisalt on pärast seda olukord jälle paranenud ning juunis piirdus ekspordilangus kõigest 0,5 protsendiga. Kindlasti ei tähenda see veel, et võiksime teisel poolaastal näha kasvu naasmist, kuid vähemalt võib loota, et see jääb piiridesse, millega ettevõtetel on võimalik hakkama saada.

Siinse majanduse keskmisest pisut paremast käekäigust annab märku ka ekspordiga tihedalt seotud tööstustoodangu statistika. Kui euroala tööstustoodang langes juunis keskmiselt 12 protsenti, siis Eestis vaid viis. Kindlust annab ka teadmine, et meie peamise ekspordipartneri Soome majandus langes selle aasta teises kvartalis kõigest viis protsenti, mis on ilmselt üks kõige „paremaid" tulemusi kogu Euroopas.