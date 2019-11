Mihkel Nestor: mis on üllatava majanduskasvu taga?

Kui ekspordi suur kasv pakkus üllatuse, siis vähemalt sama ootamatu oli väga aeglane eratarbimise kasv. Statistikaameti andmetel suurenes eratarbimine III kvartalis aastases võrdluses kõigest 1,2 protsenti. Küll revideeriti kaks korda kiiremaks kasvu II kvartalis. Ei saa välistada, et sama kordub ka III kvartali puhul: nimelt püsis kõigi teiste indikaatorite põhjal eratarbimine endiselt väga heas hoos. Üle kaheksaprotsendine palgakasv ja rekordiliselt madal tööpuudus hoidis tarbijate kindlustunnet kõrgel ja näiteks jaemüük suurenes samal ajal ligi kuus protsenti.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et tegemist on statistikaameti esmase hinnanguga majanduskasvule ja järgnevad revisjonid võivad pilti tublisti muuta. Revisjonide võimaliku ulatuse üheks drastilisemaks näiteks on 2016. aasta I kvartal, kus esmase hinnangu põhjal suurenes Eesti SKP kõigest 1,7 protsenti, ent nüüdseks on majanduse toonaseks kasvukiiruseks hinnatud hoopis 4,8 protsenti.

Majandust veab jätkuvalt IT

Vaadates majanduses loodud lisandväärtust tegevusalade lõikes, oli III kvartalis suurim majanduskasvu panustaja IT sektor. Võrreldes eelmise aastaga, suurenes info ja side tegevusalal lisandväärtus 16 protsenti, andes sellega 29 protsenti kogu majanduse lisandväärtuse tõusust.

IT sektori viimaste aastate edulugu on kandnud ettevõtete aina suurem võimekus teenuseid välisriikidesse müüa. Tegutsemine välismaal lubab ilmselt küsida ka märkimisväärselt kõrgemat marginaali, kui see oleks võimalik väikesel Eesti turul. Jõudsalt on kasvanud ka info ja side jalajälg majanduses tervikuna: III kvartalis oli sektor lisandväärtuse alusel juba pea sama suur kui veondus ja laondus või ehitussektor.

Tugeva panuse majanduskasvu andis ka hulgi- ja jaekaubanduse tegevusala, kus lisandväärtus kasvas aastaga ligi kaheksa protsenti. III kvartali ettevõtete majandustulemuste põhjal on lisandväärtuse kasvust võitnud küll vaid töötajad, samas kui sektori kasumlikkus on löögi all.

Juba mitu aastat on tugevat kasvu näidanud kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, mille alla on koondunud erinevad kõrget kvalifikatsiooni nõudvad ja hästi tasustatud teenused nagu ärikonsultatsioon, arhitektuuri- ja reklaamibürood jpt. Tegemist on valdkonnaga, mis on väga sõltuv majandustsüklist - kui läheb hästi riigi majandusel, ollakse rohkem valmis ka taoliseid kalleid teenuseid tarbima.

Võrreldes jõukate riikidega, on sellel sektoril aga veel kõvasti kasvuruumi. Pea sama suure panuse majanduskasvu andis veel ka veonduse ja laonduse tegevusala, kes suutis mullusega võrreldes tublisti suurendada ka kasumit.