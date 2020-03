Mihkel Nestor turgudel toimuvast: kuhu rahal minna on? Eks ta hakkab kontodelt jälle turgudele valguma

Kes börse jälgib, võib kiirelt närvid kaotada. Kas võrdlused 2008. aastaga on õigustatud või mitte?

Juba aasta alguses oli nii aktsiaturgudel kui ka makromajanduslikult täheldada närvilist allhoovust. Maailma aktsiaturgudel on nii kaua läinud hästi, kaua see ikka kesta saab, eks. Samasugust suhtumist nägime aktsiaturgudel 2018 jõulude eel, kui aktsiaindeksid kukkusid oluliselt allapoole. Siis algas ärevust täiesti tühjalt kohalt, seevastu koroonaviirus on päris probleem, mille tõttu ettevõtted saavad finantskahju. Tänased langused on õigustatud. SP500 langus on olnud üle 10 protsendi, ja ega see ei ole ju ka nii dramaatiline. Naftapaanika USA-s kindlasti resoneerib, sealsed tootjad saavad madala naftahinna tõttu kõvasti pihta.

Era- ja institutsionaalsed investorid käituvad erinevalt, kummad on suuremas ohus?

Mulle tundub pilt üsna ühtlane. Ülimadalad võlakirjatootlused on sundinud ka institutsionaalseid investoreid oma strateegiaid üle vaatama, ajendanud neid rohkem aktsiatesse ja teistesse riskantsetesse varadesse minema, ning nende avatus šokkidele on sellevõrra suurenenud. Keskpankade poliitika on aga muutunud üha leebemaks. Eeldades, et maailm ei lõpe koroonaviirusega ja kevadel hakkab olukord paranema - kuhu rahal minna on? Eks ta hakkab kontodelt jälle turgudele valguma.

Erainvestor kraadib ilmselt oma portfelli murega. Te ei saa talle ilmselt anda konkreetseid soovitusi, kuid mõne üldise ehk siiski?