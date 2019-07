Mikroettevõtja avalik kiri Töötukassale: ärge soovitage ettevõtluskonto avamist neile, kes ettevõtjad ei ole

Head Töötukassa töötajad! Ettevõtluskonto on mõeldud selleks, et tegelda ettevõtlusega! See pole mõeldud lahendamaks vähenenud töövõimega isikute aktiivsusnõude täitmise probleeme ega ka Töötukassa töötajate igapäevaelu kergendamiseks. Soovitada töötule, kes juba eos teab, et mingit raha tal sellele kontole laekuma ei hakka, ettevõtluskonto avamist, on inetu nii meie riigi kui ka panga suhtes. Töövõimetoetuse saamiseks kehtestatud aktiivsusnõue on siiski selleks, et inimesed tööturul aktiivsed oleksid, mitte ei istuks tegevusetult kodus. Aktiivne on inimene siis, kui ta kusagil töötab või õpib. Ettevõtluskonto omamine ei muuda neist kedagi aktiivseks ega lahenda probleeme vähenenud töövõimega isikute töölevõtmisel.

Ja siis veel LHV pank, kes on investeerinud ettevõtluskonto rakendusse, kui ükski teine pank seda teha ei tahtnud. Kas keegi tõesti arvab, et LHV on õnnelik nende massiliselt avatavate tühjade ettevõtluskontode üle? Ma saan aru, et peale iseenda südametunnistuse ei saa praegu keegi keelata selliseid ilma käibeta kontosid avamast, aga kas oleks palju paluda, et vähemalt meie Töötukassa ametnikel see südametunnistus tekiks?

Mikroettevõtjad on palju aastaid oodanud, et tekiks mingi soodsam võimalus ettevõtlusega tegelda. Nüüd on see meil lõpuks ettevõtluskonto näol olemas, aga ma kordan veel kord – see võimalus ei ole mõeldud neile, kes ettevõtlusega ei tegele! Kui Töötukassa konsultandid jätkavad vähenenud töövõimega inimestele selle konto avamise soovitamist ilma, et nende kliendid üldse kavatseksid ettevõtjaks hakata või veelgi hullem, üldse mõistaksid, mis see ettevõtluskonto selline on, siis teevad nad karuteene kõigile neile mikroettevõtjatele, kes ettevõtluskonto võimalust ausal viisil kasutavad. Täna ei ole riik kehtestanud ettevõtluskontole käibepiiri, millest alates vähenenud töövõimega isikutel aktiivsusnõue täidetud oleks, aga kui nii massiliselt seda piirmäära puudumist ära kasutatakse, siis võib see ühel hetkel tulla. Kas tõesti on nii raske jääda eetiliseks ja mitte ära kasutada olukorda, et täna käibepiirmäära veel ei ole? Jätkates tühjade ettevõtluskontode avamist, tekitame me olukorra, kus ühel hetkel otsustab riik sekkuda ja teha ettevõtluskonto kasutamise kord rangemaks. Ja siis on juba hilja kahetseda.

Head Töötukassa konsultandid! Meie, mikroettevõtjad, teenime koos kõigi suuremate ettevõtjatega Eesti riigile maksuraha, millest teile palka makstakse. Palun ärge soovitage ettevõtluskonto avamist neile, kes ettevõtjad ei ole! Te tekitate sellega olukorra, kus meiesugustel väikestel ettevõtjatel võib minna uuesti raskemaks nii maksude deklareerimine kui nende maksmine. Sest teie soovitatud libakontode avamine võib just selleni lõpuks viia.