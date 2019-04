Miks Hiina majanduskasv on nii kõvasti aeglustunud? Miljardärid teavad arvatavasti vastust, mis töötajatele ei meeldi

Hiina miljardär ja internetikaubandusgigandi Alibaba asutaja ütles, et edaspidigi on vaja teha tööd kuus päeva nädalas, 12 tundi päevas, kirjutab BBC.

Jack Ma ütles, et toetab 996-süsteemi, mis on vallandanud Hiina meedias suurema debati. See tähendab, et üheksaks tööle, üheksast töölt minema ja sedasi kuus päeva nädalas. Ma kirjutas, et ilma selle süsteemita kaotab tõenäoliselt Hiina majandus oma hoo.

Temaga sama meelt oli tehnoloogiaettvõtja Richard Liu, kes on JD.comi boss.

Reedel nimetas Ma 996 süsteemi õnnistuseks.

Liu ütles, et Hiina majanduskasv on aeglustunud laiskvorstide tõttu. Tema ettevõte koondab parasjagu töötajaid.

1998. aastal JD.comiks välja kasvanud ettevõtte asutanud Liu lausus, et ta pani ööseks kella äratama iga kahe tunni järel, et ikka saaks klientidele pakkuda 24-tunnist teenindust.

Ta märkis, et neli-viis aastat pole ettevõttes koondatud. Töötajate arv on plahvatuslikult kasvanud nagu ka tellijate arv, kuid tegelikult töö tegijate arv on vähenenud.

„Laiskvorstide arv on kiiresti kasvanud,“ märkis ta. „Kui me nii jätkame, siis JD pole lootust. Meie ettevõte süüakse turult välja. Laiskvorstid pole minu vennad.“

Ma 1999. aastal kaasasutatud Alibaba, mida ka kutsutakse Hiina eBay'ks, on kasvanud üheks maailma juhtivaks internetifirmaks. Ettevõtte turuväärtus on umbes 490 miljardit dollarit ja Ma varandus ulatub 40 miljardi dollarini.