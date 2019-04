Miks just Euroopa Keskpank uurib Swedbank Eesti tunne-oma-klienti reeglite täitmist?

Juhtimise küsimustes teostab juriidlises plaanis järelevalvet Euroopa Keskpank, vastas finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler uudise kohta, et miks Rootsi finantsinspektsioon pöördus Euroopa Keskpanga poole palvega uurida Swedbank Eestis tunne-oma-klienti põhimõtete täitmise osas, samal ajal kui Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonid viivad Swedbank Eestis läbi kohapealset kontrolli.

“Faktilises mõõtmes tehakse seda koostöös pealkirja all "ühine järelevalve töörühm", mis enamuses koosneb finantsinspektsiooni inimestest,” märkis ta.

“Euroopa Keskpanga kontrolli ma kommenteerida ei saa,” ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm. “Saan öelda vaid seda mis koostöös Rootsi kolleegidega ütlesime, et Swedpangas plaanime me kontrolli ja oleme seal hetkel kohal.”

Rootsi ajalehe Dagens Nyheter allika kohaselt on Euroopa Keskpank huvitatud kui hästi Swedbanki Eesti üksus teadis, kes nende kliendid on. Samuti märkis allikas, et kõige tõenäolisemalt annab Euroopa Keskpank pangale paar kuud aega, et võimalike puuduseid kõrvaldada, vahendas ERR.

Kuigi ei Euroopa Keskpank ega Rootsi finantsinspektsioon võimaliku uurimist uudisteagentuurile Reuters kommenteerida ei soovinud, on Dagens Nyheteri andmetel Rootsi finantsinspektsioon edastanud Euroopa Keskpangale Swedbanki koostatud raporti Eesti üksuses toimunu kohta.