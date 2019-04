Miks käib Eestis nii aktiivne tuumajaama lobitöö? Kas siia võib tõesti tulla reaktor?

Tuumareaktori ehitus Valgevenes Foto: Viktor Tolochko, Sputnik/Scanpix

Pärast seda, kui Fukushima tuumajaam 2011. aastal õnnetuse tagajärjel suure osa ümbruskonnast ära kiiritas, lõppes avalikkuses jutt sellest, et Eestisse võiks tuumajaama rajada, nagu lõigatult, küll aga on see nüüd Eestis taas päevakorral, kirjutab portaal Geenius.