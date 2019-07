Miks läheb vähem ettevõtteid börsile?

Columbia Business Schooli uuringust selgub, et börs sobib sellistele ettevõtetele, millel on palju materiaalset põhivara (tangible assets) nagu tehased, seadmed, tootmismaa, sõidukid, jms. Börs aga ei sobi niivõrd ettevõtetele, millel enamus varast on immateriaalne (intangible assets) nagu patendid, kaubamärgid, kasutusõigused, lepingud, litsentsid, jms. Immateriaalne vara on paljudele ettevõtetele muutunud konkurentsieeliseks ja selle avalikustamisel on teistel seda lihtne kopeerida. Näiteks tehast on keeruline varastada, ideed mitte.

USAs on börsifirmade vähesuse põhjuseks toodud ka regulatsiooni Sarbanes-Oxley (SOX) akt jõustumist 2002. aastal, mille eesmärgiks oli suurendada ettevõtete raamatupidamise läbipaistvust. Sellega loodeti vältida olukorda, et börsile satuvad taaskord sellised firmad nagu WorldCom või Enron. SOXi tõttu on aga ettevõtete kulud välisaudiitoritele kasvanud kuni 6 korda.

Kas börsi polegi enam vaja?

Võiks ju mõelda, et milleks veel börsi on vaja, kui ettevõtted nii USAs, kui ka Eestis saavad raha kaasata teiste allikate kaudu. Kuid börsile jõudmine on ettevõttele kvaliteedimärk, sest läbitud on pikk regulatsioonide kadalipp ning mitte igaüks ei pääse börsile. Samuti pakub börs suurepärast väljumiskohta esialgsetele investoritele. Kuna börs pole aga ettevõtetele enam esmavalik raha kaasamiseks, tuleb investoritel leppida sellega, et börsile jõuavad üha vanemad ja suuremad ettevõtted.