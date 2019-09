Miks on Eesti Gaasi autod võõbatud lõheroosaks ja linn on sama värvi plakateid täis?

“Lisaks uutele reisilaevadele lähevad ka uued kaubalaevad järjest üle LNG tehnoloogiale. LNG vahetab välja seni laevakütusena kasutusel olnud diislikütuse, mille tulemusel saame puhtama õhu ja Läänemere,” märkis Eesti Gaasi juhatuse liige Kalev Reiljan.

“Esimesele punkerdamisele Hanko sadamas eelnes pikk ja põhjalik eeltöö ja võimalike riskide kaardistus, LNG punkerdamisel Hankos toimis kõik plaanipäraselt,” sõnas Reiljan.

Järgnevatel kuudel toimub punkerdamine Hanko sadamas kord nädalas, igal reedel truck-to-ship meetodil. Laeva punkerdatakse korraga neli haagisetäit ehk 72 tonni LNG-d. Eesti Gaas plaanib sarnaselt Helsingiga Hanko sadamasse LNG-d tarnida peamiselt Võssotskis asuvast uuest, Eesti Gaasi ekspertide toel käivitatud Novateki LNG tehasest.

Põhja-Euroopa suurim veokitega laevade punkerdaja

Eesti Gaas on Põhja-Euroopa suurim truck-to-ship punkerdaja. Tallinki Megastari laeva on LNG veokitelt punkerdatud Tallinna ja Helsingi sadamas enam kui 2000 korral. LNG-d tarnitakse klientidele Venemaalt, Soomest, Leedust ja Poolast. Eelmisel aastal vedas ettevõte eri tarneallikatest kokku 16 000 tonni LNG-d, aasta varem oli maht 12 300. LNG transpordiks ja punkerdamiseks on Eesti Gaas soetanud üheksa poolhaagist.

LNG ehk veeldatud maagaas on väga kõrge energiasisaldusega ja selle kasutamiseks ei ole vajalik maagaasivõrgu olemasolu. LNG-d kasutatakse energiatootmises, maismaa- ja meretranspordis. Tegemist on keskkonnasäästliku kütuseliigiga, mis võimaldab oluliselt vähendada CO2, NOx, SOx sisaldust heitgaasis ning see ei tooda praktiliselt üldse tahmaosakesi.

Praegu ehitatakse Eesti Gaasile Hollandi laevatootja Dameni tehases Läänemere põhja- ja idaosa teenindamise tarbeks ainulaadset LNG punkrilaeva, mis hakkab tankima Soome lahel seilavaid keskkonnasõbralikke laevu.

Eesti Gaas tarnib klientidele maagaasi nii torugaasi, surugaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab riigi suurimat gaasivõrku. Lisaks toodab ja müüb ettevõte elektrit ning arendab erinevaid energiatootmislahendusi. Kontsernil on kokku 50 000 klienti ja 240 töötajat.