Miks pakiautomaadid peaksid paigal olema? Saksamaal katsetakase pakiautomaate bussides ja trammides

Miks peaks inimesed sõitma pakiautomaadi juurde pakki saama, kui pakitautomaat võib nende juurde tulla? Amazon katsetab sellist lahendust, kus pakiautomaadid asuvad bussides ja trammides. Selle kohta on ettevõte võtnud USAs patendi number 0227882 A1, kirjutab WirtschaftsWoche.

See tähendab, et pakiautomaadid hakkavad sõitma linnades ettemääratud marsruutidel. Kui kasutaja määrab peatuse, siis saab ta nimekirja kellaaegadest kui ühistranspordivahend seal viibib. Ebamugavus seisneb selles, et paki saaja peab olema õigel ajal õiges kohas. Muidu reisib pakk edasi.