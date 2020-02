Miks RKAS-i pakutav teenus endiselt lonkab? Jäikade lepingutega ei saagi muutuvatele vajadustele vastu tulla

Toon näite Lätist, kus sarnane ettevõte nagu RKAS Eestis loodi alles mõni aasta tagasi. Ettevõtte juhatusega kohtudes huvitas neid väga, mis on pakkuja seisukohast kitsaskohad RKAS-i taolisele ettevõttele teenuse osutamisel. Soovitasime ka neil kohe minna üle terviklahenduse ja halduri sisseostmise mudelile, sest see loob lõpptarbijale hoopis teise väärtuse ning pakkujad peavad pingutama kahe eesmärgi nimel: kulude kontroll ja lõpptarbija rahulolu. Kokkuvõttes usun, et see aitaks arendada meie sektorit ja sunniks kõiki turul olijaid pingutama.

RKAS on tegutsenud aastast 2001, kuid 19 aastaga on kogu Eesti ühiskond ning kinnisvarahoolduse turg ja teenused edasi arenenud. Nii nagu äriettevõtted on edasi liikunud oma koostöövormides, siis julgustan ka RKAS-i taaskord haarama suunanäitaja rolli haldusteenuste turul, koondades enda organisatsiooni parimad spetsialistid ning praktikad - nii nagu see oli 2000ndate alguses.

Kokk tõi välja, et liialt sageli peavad tema töötajad osutama RKAS-i kinnisvarahalduri tähelepanu puhastusteenindajate töö puudustele.

"On ka juhtumeid, kus pärast tähelepanu juhtimist puudused kõrvaldatakse, kuid edasi jätkub kõik vanaviisi. Probleeme on esinenud ka väliskoristuse, muruniitmise, lumekoristuse ja libedustõrje õigeaegse tegemisega," kirjutas Kokk.