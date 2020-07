Miks šokolaad on hea indikaator ehk kuidas koroonaviirus on kakao hinda kukutanud

Nõudlus šokolaadi järele on Covid-19 pandeemias vähenenud, sest restoranid, hotellid ning lennujaamade kauplused on olnud suletud ning peod ning kogenemised on edasi lükatud, kirjutab Briti majanduseleht Financial Times.

Ja kõige selle tulemusena on kakao hind New Yorgi kaubabörsil viimase 15 kuu kõige madalamale tasemele ning veebruari lõpust on hind kukkunud veerandi võrra 2,150 dollarini tonni eest.

Robobanki tooraineanalüütik Carlos Mera lausus, et hinnalangus on tunnistus sellest, et tarbijad vähendavad neid oste, mis ei ole hädavajalikud. „Põhipõhjus on selles, et inimestel ei ole lihtsalt peotuju,“ lausus ta.

Analüütikud ei panusta ka kiirele taastumisele, sest turismi ning heaolutööstuses võtab taastumine veel kaua aega.

„Tundub, et see ei saa olema V-kujuline taastumine,“ lausus Marex Spectroni maakler Eric Sivry, kelle sõnul peaks nõudluse taastumiseks olema võimalik taas vabalt restoranides käia ning lennukiga äri- ning puhkusereise sooritada.

Paljud analüütikud kinnitavad, et kakaost on saanud maailmamajanduse tervise suurepärane indikaator, sest tavapärased indikaatorid nagu vask ja aktsiate hinnad kerkivad vaatamata pandeemia põhjustatud probleemidele ning asjaolule, et paljudes maailma piirkondades on taas meetmeid karmistatud.

Samas ütlevad teised analüütikud, et erinevad faktorid, näiteks kõikuv ilmastik, muudavad kakaoubade kogu maailmamajanduse taastumise baromeetrina kasutamise väga keeruliseks.