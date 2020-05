Miks teha pool rehkendust, kui võiks teha terve ehk parim aeg riigihangete seaduse muutmiseks

Esiteks võiks päevakorda võtta küsimuse sellest, kas on mõistlik ja otstarbekas, et hankevaidlusi lahendatakse (tulevikus) alati halduskohtumenetluses, kuid hankelepingust võrsunud vaidlusi hoopis tsiviilkohtumenetluses. Või vastupidi, kas on otstarbekas, et hankelepingu täitmisega seotud vaidlusi lahendab tsiviilkohus, mitte halduskohus, kes on muidu pädev hindama hankija tegevust riigihanke käigus.

Niisamuti võiks hakata avalikult arutama sellise vähe tähelepanu pälvinud funktsiooni üle nagu riigihangete järelevalve, mida praegu teostab Rahandusministeerium. Riik võiks analüüsida, kas riigihangete järelevalve funktsiooni on sellisel kujul vaja ning kui on, siis kas järelevalvet teostavaks üksuseks peaks olema ministeeriumi osakond. Seadmata kahtluse alla tublide järelevalveametnike professionaalsust ja pühendumust, on selge, et kõrvaltvaatajale ei pruugi tunduda usutav, et ministeeriumi järelevalve saaks olla poliitika kujundajatest ja poliitikutest täiesti sõltumatu. Selliste kaalukate otsuste tegemisel on iseäranis oluline, et asjad oleksid ausad ja näiksid ausad, eriti arvestades, kui olulisi otsuseid võib riigihangete järelevalve kellegi kasuks ja kahjuks teha. Kindlasti on paljudel meeles kuue aasta tagune praamivaidlus, mille raames tõstatati ka küsimusi sellest, kas riigihangete järelevalve on poliitiliselt mõjutatud või teeb oma otsuseid sõltumatult.

Mitmetes riikides on riigihangete järelevalve viidud poliitilisest otsustustasandist kaugemale ja see praktika klapib ka avaliku halduse teooriatega, mis rõhutavad järelevalve sõltumatuse vajadust. Seetõttu võiks kaaluda riigihangete järelevalve viimist näiteks Konkurentsiametisse, kuhu on juba tänaseks koondatud enamik majandushaldusõiguse järelevalve funktsioone, mille täitmine sõltumatust eeldab.