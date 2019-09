Miks Thomas Cook hävis?

Ettevõtte probleemid pole uued, kuna on juba mõnda aega olnud hädas laenude refinantseerimisega. Kompaniil ei õnnestunud laene pikendada, mistõttu Briti börsifirma võttis ette vabatahtliku likvideerimise.

Ettevõtte välklikvideerimine tähendab, et sajad tuhanded briti turistid jäävad välismaale lõksu. See tähendab, et ohus on 22 000 töökohta maailmas, sealhulgas 9000 Ühendkuningriikis.

Augustis nõustus kompanii 900 miljoni naelase päästmisega suurim aktsionär Hiina ettevõte Fosun, kuid lennukompanii täiendav vajadus saada pankadest 200 miljonit naela laene pani kokkuleppe ohtu.

Fosun teatas, et neil on tohutult kahju nendest, keda selline tulemus mõjutab.

Ettevõte kulutas kogu pühapäeva läbirääkimisteks pankadega, et saada lisarahastust ja päästa kokkulepe, kuid lahenduseni ei jõutud.

Thomas Cook süüdistab oma raskustes mitmesuguseid probleeme alates poliitilistest rahutustest populaarses reisisihtkohas Türgis, läinud aasta suve pikka kuumlainet kui ka brexitist tingitud inimeste ettevaatlikust ja seetõttu puhkuste edasilükkamist.

Briti reisiekspert Simon Calder ütles BBCile lihtsa põhjuse, miks lennukompaniiga nii halvasti läks. „Thomas Cook ei olnud valmis 21. sajandiks,“ märkis ta. „Nüüd võib igaüks mängida reisiagenti. Kõigil on võimalus lennukipileteid osta, hotelli broneerida, autot rentida maailmas, kus igaüks saab endale ise reisi kokku pandud ja ei vaja paketireise. Reisibürood pole enam tarvis.“