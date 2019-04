Milder: aktsionärid toetavad Baltika uut suunda. See on parim plaan kasumisse jõudmiseks

„Mul on hea meel, et aktsionärid toetavad Baltika jõulist ja julget lähiaastate plaani, mis keskendub äriprotsesside lihtsustamisele ning tegevuskulude vähendamisele. Minu hinnangul on tegemist parima plaaniga kasumisse jõudmiseks,“ ütles Baltika juhatuse esimees ja aktsionär Meelis Milder.

Ettevõtte omakapitali suuruse äriseadustikus nõutule vastavaks viimiseks otsustati suurendada aktsia nimiväärtust ühele eurole ja vahetada praegu olemasolevad aktsiad selliselt, et iga kümne aktsia eest saab vastu ühe uue aktsia. Teise otsusena vähendati aktsia nimiväärtust 0,1 eurole ning kogu aktsiakapital vähenes neljalt miljonilt eurolt 0,4 miljonile eurole. „Juhin tähelepanu sellele, et muudetakse aktsiate nimiväärtust. Aktsiate turuhind kujuneb endiselt kauplemisest väärtpaberiturul,“ märkis Milder.

Lisaks võeti vastu otsus suurendada ettevõtte ümberkujundamiseks aktsiakapitali viie miljoni euro võrra avaliku pakkumise teel. “Selleks plaanime augustikuus aktsiaemissiooni, kus kõikidel aktsionäridel on võimalus osaleda. Baltika ei saa börsiemitendina anda aktsiatega seotud müümise ega ostmise soovitusi, küll aga saan öelda, et ettevõte on kahtlemata huvitatud, et võimalikult paljud aktsionärid osaleksid avalikul pakkumisel,“ ütles ta.