Miljardär Buffett soovitab juba varakult lastega rahast rääkida

Kui ta oli kuueaastane, tegi ta esimese hea otsuse. Ta ostis 25 sendi eest kuuspaki Coca-Colat ja müüs need maha viis senti purk. Tulemuseks oli kena 20 protsendine tootlus.

Enamus inimesi tunnevad teda kui Berkshire Hathaway nimelise ettevõtte juhina, kes kasvatas kompanii turuväärtuse ligi 500 miljardi dollarini.

Ta rääkis intervjuus CNBCile, et tegelikult oli tema suurim õpetaja isa, kellelt ta juba varases nooruses õppis õigeid harjumusi. Äärimiselt oluline oli säästmise õppimine.

Ta vastas CNBCi küsimusele, et mis on vanemate suurim viga, mis nad teevad lastele rahaasjade õpetamisel.

Vanemad ootavad sageli, et lapsed saaksid enne teismeliseks kui neile rääkida rahaga ringikäimisest, aga nad peaksid hakkama seda õpetama enne kooli minekut.

CNBC kirjutas, et uuring kinnitas, et 80 protsenti ajuarengust toimub sünnist kuni lapse 3-4 aastaseks saamiseni. Cambridge'i ülikooli uuring näitas, et kolme kuni nelja aastased lapsed mõistavad raha olemust ning seitsme aastaseks saades on neil juba välja kujunenud majanduslik käitumine.

Buffetti soovitus lapsevanematele on õpetada rahast kolme asja. Õpetage raha säästmist nagu ka seda mis erinevus on hinnal ja väärtusel. Ka peaks õpetama last tegema tarku otsuseid, kirjutab Norra majandusleht Dagens Naeringsliv.