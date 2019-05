Miljardär Buffetti ettevõte tegi midagi senikuulmatut

Ta lausus, et ostu tegi üks tema kahest investeerimisjuhist – kas Todd Combs või Ted Weschler. Tehingu üksikasjad selguvad hiljem maikuus, kui ettevõte avaldab USA väärtpaberijärelevalvele osalused USA kompaniides.

See ost tähendab Berkshire ajaloos kannapööret, kuna Buffett on küll ülistanud Amazoni juhti Jeff Bezost, kuid on märkinud, et tema Amazonist kui ärist aru ei saa, mistõttu ei osta arusaamatuid asju.

„Olen fänn, kuid idioot, et ei ostnud aktsiat,“ ütles Buffett.

Nende ettevõtete aktsiad, mille osaluse on Berkshire hiljuti ostnud, on sageli tõusnud, kuigi arvatakse, et tehingud võivad investeerimise vanameistri asemel olla teinud Combs või Weschler.

Buffetti asemel ostis esialgu Apple'i aktsiat 2016. aastal kas Combs või Weschler. Hiljem ostis seda Buffett juurde, nii et enam kui 255 miljonit Apple'i aktsiat on väärt umbes 53 miljardit dollarit.

Amazoni aktsiate ostmine lisab sideme Buffetti ja Bezose vahel, kes hakkasid läinud aastal tegema koostööd USA suurpanga JPMorganiga läbi uue ühisettevõtte, mille eesmärk on vähendada tervishoiukulutusi.

Berkshire'i portfellis on enam kui 90 erineva äri aktsiaid alates kindlustusseltsidest, kütusekompaniidest, toiduainetööstustest kuni jaekaubanduse, tööstusettevõtete, raudteekompaniideni välja.

Alles veebruaris ütles Buffett, et korralike pikaajaliste kasvuvõimalustega äride hinnad on tõusnud taevasse.