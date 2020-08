Miljardär laseb ehitada koroonavaktsiini tehase, mis võib tööle hakata juba järgmise aasta alguses

Seda vaktsiini arendatakse hetkel Oxfordi ülikooli ja ravimifirma AstraZeneca koostöös. See tundub olevat üks populaarsemaid variante, sest mitmed miljardärid on pannud panuse just sellele koostööle.

Lemann on brasiillane ja tema soovib tehase rajada just sinna, kohta, mis on täna üks tõsisemalt koroona poolt räsida saavaid riike maailmas.

Lemanni fondi teade ütleb, et raha läheb Oswaldo Cruz Foundationile, kes tehast ehitama hakkab. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis peaks tehas suutma järgmise aasta alguses toota 30 miljonit doosi vaktsiini kuus. Projekti rahastavad ka teised Brasiilia suured tegijad, teiste seas alkoholitootja Ambev SA ja Behringi perekonnafond.

Lisaks sellele on São Paulo ülikool vaktsiini ennast uurimas. Ka seda rahastab Lemanni fond. Miljardär ise loodab, et tehasest on kasu ka pärast seda, kui see pandeemia on seljatatud.